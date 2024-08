Serie B: tre calciatori squalificati, Pickel salta Palermo. Le decisioni del giudice sportivo dopo la 2^ giornata

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega B ha reso note le decisioni del giudice sportivo dopo la seconda giornata di serie B.

Il Giudice Sportivo avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 23-24-25 agosto 2024 – Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava un’interruzione di circa trenta secondi e una bottiglietta di plastica

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere, al 14° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAVAN Nicola (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PICKEL Charles Mongind (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

BISOLI Pier Paolo (Modena): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato platealmente alcune decisioni arbitrali.

MARANER Christian (Brescia): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale..