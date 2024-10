Serie B, tifosi più presenti allo stadio: Palermo al primo posto. La classifica

La stagione 2024-2025 della Serie B si conferma come un campionato in grado di richiamare appassionati sugli spalti, confermando il valore del tifo come “dodicesimo uomo” in campo. La media spettatori nella stagione passata si aggirava attorno ai 9.100, con picchi notevoli come i 33.308 spettatori per il playout Bari-Ternana e i 32.752 per la semifinale playoff tra Palermo e Venezia. Quest’anno, diverse squadre sperano di sfruttare la spinta dei propri supporter per ottenere punti preziosi e conquistare il favore del proprio pubblico.

La Classifica dei Club più Seguiti

Dopo i primi mesi di campionato, la classifica dei tifosi più presenti è guidata dal Palermo, con 93.804 spettatori complessivi in quattro partite casalinghe. Seguono la Sampdoria con 90.707 e il Bari, che in cinque match ha attirato 86.836 tifosi. Più distanti troviamo Cesena e Salernitana, rispettivamente con 74.268 e 68.632 presenze, ma che continuano a contare su un solido supporto locale.

Classifica Spettatori Totale per Club

Palermo: 93.804 (4 partite)

Sampdoria: 90.707 (4 partite)

Bari: 86.836 (5 partite)

Cesena: 74.268 (6 partite)

Salernitana: 68.632 (5 partite)

Frosinone: 61.967 (6 partite)

Catanzaro: 59.602 (6 partite)

Modena: 48.048 (5 partite)

Reggiana: 46.667 (5 partite)

Cremonese: 46.378 (5 partite)

La Media Spettatori

Palermo e Sampdoria si contendono anche il podio per la media spettatori. La squadra siciliana guida con una media di 23.451 spettatori a partita, seguita dalla Sampdoria con 22.677. Più distanziato il Bari con 17.367. Salernitana, Cesena e Frosinone mantengono comunque un buon numero medio di presenze, confermando come il tifo rappresenti una componente chiave per il campionato cadetto.

Media Spettatori per Partita

Palermo: 23.451

Sampdoria: 22.677

Bari: 17.367

Salernitana: 13.726

Cesena: 12.378

Frosinone: 10.328

Catanzaro: 9.934

Modena: 9.610

Reggiana: 9.333

Cremonese: 9.276

L’Influenza del Tifo sulla Serie B

Il supporto dei tifosi non è solo numeri: rappresenta l’anima e il calore che queste città portano sugli spalti ogni weekend. Palermo, con i suoi 23.451 spettatori medi a partita, guida la classifica e conferma il legame dei siciliani con la propria squadra. Anche Sampdoria e Bari mostrano il valore di una piazza calcistica affezionata, mentre il contributo dei tifosi in città più piccole, come Cesena e Frosinone, dimostra l’orgoglio di appartenere a un calcio autentico, appassionato, e vicino ai valori dello sport.