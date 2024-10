Repubblica Palermo, Dionisi sfida il Mantova: «Dopo i 3 punti di sabato ora serve continuità»

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul Palermo e le parole di Dionisi in vista del Mantova.

Il Palermo di Dionisi è concentrato sulla difficile trasferta contro il Mantova, con l’obiettivo di confermare la vittoria ottenuta al “Barbera” contro la Reggiana. La squadra rosanero punta alla promozione in Serie A, e Dionisi è determinato a mantenere la continuità nei risultati per risalire la classifica. Attualmente quinto con 15 punti, il Palermo deve recuperare terreno rispetto a Pisa, Sassuolo, Spezia e Cremonese.

Dionisi sottolinea l’importanza di essere mentalmente presenti in campo, senza necessariamente dominare la partita ma rimanendo sempre competitivi. Il Mantova, pur tredicesimo, è imbattuto in casa e si affiderà all’ex rosanero Leonardo Mancuso come punta. Ancora una volta, i tifosi del Palermo hanno riempito il settore ospiti con 947 biglietti venduti.

Sul fronte della formazione, pochi cambi sono previsti: Baniya sarà sostituito in difesa da Nedelcearu accanto a Nikolaou, mentre Diakité e Ceccaroni si posizioneranno sulle fasce. Gomes e Segre sono confermati a centrocampo, con Verre o Ranocchia come opzioni aggiuntive. In attacco giocheranno Henry, Insigne e Di Francesco, mentre Brunori, ancora dolorante, potrebbe tornare disponibile per la prossima partita contro il Cittadella.