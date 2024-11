Serie B su Amazon Prime Video con “LaB Channel”. C’è la data

La Serie B sbarca su Amazon Prime Video con “LaB Channel”. L’AGCOM ha infatti dato il via libera alla creazione del canale di trasmissione. Palermo-Sampdoria potrebbe già, dunque, essere visibile proprio su Amazon Prime Video, di seguito la nota:

“La Serie B di calcio si appresta ad inaugurare LaB Channel, canale che sarà ospitato su Prime Video per la trasmissione in streaming di tutte le partite del campionato cadetto. La novità era stata anticipata lo scorso agosto dal presidente Mauro Balata con l’annuncio della stipula di un accordo con Amazon per la trasmissione in streaming della Serie BKT 2024/25. Progetto che tuttavia non è mai decollato, almeno sino ad oggi (sul sito della Serie B viene ora indicato “Prossimamente”).

Nel frattempo in questi mesi DAZN – che oltre ai diritti della Serie A detiene anche quelli della Serie B fino al 2027 – è sbarcata su Prime Video: sono disponibili i piani DAZN Start, Standard e ora anche Plus tramite Prime Video Channels, manca tuttavia la possibilità di abbonarsi a DAZN Goal Pass, ovvero all’offerta più economica della piattaforma che per 13,99 euro al mese consente di avere accesso a tutte le partite di Serie B, ai tre match di Serie A in co-esclusiva con Sky e agli highlights delle 38 giornate.

La situazione ha iniziato a muoversi dopo l’Assemblea della Lega Serie B tenutasi a metà ottobre: nel documento si legge che è stato fornito un aggiornamento sullo stato degli adempimenti tecnici necessari per dare avvio alla distribuzione del campionato della Serie BKT sulla piattaforma Prime Video. Al termine è stato individuato un percorso strategico, condiviso all’unanimità, sia su vecchi che nuovi broadcaster.

VIA LIBERA DALL’AGCOM

Con la delibera 447/24/CONS di AGCOM pubblicata il 7 novembre viene definitivamente autorizzata la fornitura del servizio di media audiovisivo da parte della Lega Serie B:

“l’Associazione Lega Nazionale Professionisti Serie B […] è autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma internet, denominato LaB Channel […] L’autorizzazione ha la durata di anni 12 decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ed è rinnovabile previa richiesta […]”.

Se dal punto di vista amministrativo tutto sembra essere pronto, resta da capire quale sia la situazione strettamente commerciale che legherà il neonato LaB Channel ad Amazon: l’accesso avverrà tramite Prime Video Channels ma al momento non sono stati resi noti i dettagli su tempistiche e prezzi. É possibile tuttavia che LaB Channel possa debuttare subito dopo la sosta per le nazionali, dunque nel weekend di venerdì 22 – domenica 24 novembre”.