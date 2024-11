Spezia, Pio Esposito: «Siamo squadra concreta e forte in tutti i reparti»

Pio Esposito calciatore dello Spezia, si è espresso ai microfoni ufficiali del club per parlare del momento della squadra:

«L’emozione di giocare nella mia città non si può spiegare a parole, fin da piccolissimo è stata l’unica squadra che ho sempre tifato, quindi oggi non poteva essere una gara come le altre a livello emotivo. È un campo in cui tutte le squadra fanno molta fatica e la Juve Stabia riesce a mettere in difficoltà l’avversario perché gioca molto bene, ma noi siamo stati bravi a prenderli alti sin da subito e a colpire con cattiveria. Lo Spezia è una squadra concreta, facciamo quello che serve per vincere le partite e portare a casa i punti, se è necessario giocare si gioca, se serve fare un partita più fisica lo facciamo. Grazie al lavoro in settimana siamo forti in tutti i reparti, facciamo bene tutti insieme sia la fase difensiva che quella offensiva, è un lavoro che non si limita solo ai difensori o agli attaccanti, ma è il collettivo la nostra arma in più in entrambe le fasi. Nazionale? Sarà anche quella una partita sicuramente emozionata perché non mi è mai capitato in tanti anni settore giovanile in Nazionale di giocare nel campo della mia squadra, perciò sono molto contento di giocare al Picco e sarà un’altra bellissima esperienza».