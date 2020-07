L’assemblea di Lega Serie B collegata in videoconferenza ha stabilito le date di inizio e fine della prossima stagione sportiva. Stando a quanto riferito da “Tuttob.com”, le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio in modo da permettere lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Sempre all’unanimità l’assemblea ha stabilito di disputare le gare dei playoff e playout della stagione sportiva in corso, 2019/2020, tutte alle ore 21 seguendo le date già individuate: 4 e 14 agosto.