Il Pescara vuole costituirsi in giudizio come parte contro interessata, al fine di poter essere rappresentata dai propri legali, nel corso dell’udienza dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni nel dibattimento che giovedì affronterà il ricorso del Trapani avverso la penalizzazione di 2 punti per il ritardo nei pagamenti degli stipendi avvenuto a marzo. A riportare la notizia viene riportata da “Trapanigranata.it”.

La società abruzzese, data la posizione in classifica, in caso di esito favorevole al Trapani, sarebbe la squadra maggiormente danneggiata. In caso di accoglimento parziale del ricorso infatti, il Trapani la raggiungerebbe in classifica ed il Pescara, nella classifica avulsa assieme al Perugia, è ultima, per cui passerebbe dal disputare i playout con gli umbri alla retrocessione diretta.