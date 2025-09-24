Serie B, il Palermo resta il super favorito per la promozione: Cesena outsider secondo i bookmaker

Il Palermo resta la squadra da battere. Come sottolinea il Resto del Carlino, le agenzie di scommesse – da Better a BetFlag – considerano i rosanero di Pippo Inzaghi i grandi favoriti per il salto in Serie A. La promozione dei siciliani è quotata a 1,43, praticamente scontata, complice una rosa considerata «illegale per la B» e guidata da un tecnico che ha già portato Venezia, Benevento e Pisa nella massima categoria.

Alle spalle del Palermo, i bookmaker vedono il Venezia di Stroppa, quotato 2,15, costruito per tornare subito in Serie A nonostante il ko interno contro il Cesena. Sul podio anche il Monza di Paolo Bianco, a 2,65, che secondo il Resto del Carlino ha assorbito bene il passaggio di proprietà dal gruppo Fininvest al fondo americano. Poco dietro l’Empoli, nonostante la partenza difficile (quattro punti in quattro giornate e un pesante 4-0 subito a Pescara), quotato a 2,75.

Il Cesena, capolista dopo quattro giornate insieme a Palermo e Modena, è valutato a 4,25. Mai i bianconeri erano partiti con tre vittorie nelle prime quattro giornate di Serie B e, secondo il Resto del Carlino, il rendimento alimenta la fiducia in un piazzamento di vertice. Dietro i romagnoli, il Modena di Andrea Sottil, anch’esso rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione e quotato 4,35.

Molto più indietro Bari e Sampdoria, entrambe in grande difficoltà: i pugliesi, penultimi con un solo punto, sono quotati a 11, mentre i blucerchiati, ancora a zero punti e con numerosi problemi societari e tecnici, a 9. «Il Palermo è il grande favorito – ribadisce il Resto del Carlino – ma dietro c’è grande concorrenza e la corsa alla Serie A è solo all’inizio».