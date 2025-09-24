Reggiana, Magnani accelera: il difensore in prestito dal Palermo torna in campo

Una buona notizia per la Reggiana e per mister Dionigi: Giangiacomo Magnani è pronto a tornare in campo. Come scrive Francesco Pioppi su il Resto del Carlino, il difensore classe ’95, arrivato in prestito dal Palermo, ha svolto ieri l’intera parte tecnica con il gruppo, apparendo già a proprio agio e in crescita sul piano atletico.

La sua presenza diventa fondamentale alla luce dell’emergenza difensiva che coinvolge la squadra granata. Quaranta è fermo per una lesione al bicipite femorale e tornerà soltanto dopo la sosta di ottobre, mentre Rozzio si è fermato contro il Catanzaro per un problema al polpaccio: gli esami chiariranno i tempi di recupero, ma il capitano resterà out almeno fino al derby con il Cesena del 4 ottobre.

In questo scenario, il ritorno di Magnani assume un peso enorme. Secondo quanto riportato da Francesco Pioppi su il Resto del Carlino, Dionigi ha a disposizione soltanto tre difensori centrali di ruolo – Libutti, Papetti e Bonetti – che hanno risposto bene ma rischierebbero un sovraccarico eccessivo, soprattutto in vista delle prossime sfide contro avversari pericolosissimi sui calci piazzati come Sudtirol e Spezia.

Il centralone di Correggio (194 cm di forza fisica ed esperienza) non è mai stato convocato fino a oggi, e il suo inserimento sarebbe dovuto avvenire in maniera graduale, probabilmente a partire dal derby col Cesena o nella successiva sfida interna con il Bari. Ma, come evidenzia Francesco Pioppi su il Resto del Carlino, l’emergenza costringerà a bruciare le tappe. Pur non essendo ancora pronto per disputare tre gare da titolare in una sola settimana, il suo impiego, anche parziale, sarà comunque preziosissimo per dare equilibrio e solidità alla retroguardia granata.