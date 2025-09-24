Il Resto Del Carlino: “Cesena-Palermo, mille biglietti venduti per il settore ospiti”

Settembre 24, 2025

Sale l’attesa per la sfida di sabato al “Manuzzi” tra Cesena e Palermo, autentico scontro d’alta classifica in Serie B. Come riporta il Resto del Carlino, sono già 2.807 i biglietti venduti, di cui 1.038 nel settore ospiti, a conferma della grande partecipazione dei tifosi rosanero che seguiranno la squadra di Inzaghi in Romagna.

In casa bianconera restano da valutare le condizioni di Frabotta, Ciervo e Magni, che ieri hanno svolto un allenamento parzialmente differenziato. Lavoro a parte anche per Blesa, fermato precauzionalmente dallo staff tecnico.

