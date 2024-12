Serie B: Pucino a rischio squalifica in vista del Palermo, anche Ceccaroni in diffida. Tutti i calciatori diffidati

In Serie B, la gestione delle diffide diventa un aspetto cruciale della strategia di squadra, soprattutto quando si avvicinano incontri importanti. Mantenere una rosa completa e disponibile è essenziale per affrontare il calendario fitto di impegni, specialmente durante il periodo festivo, notoriamente intenso.

Tra i giocatori sotto osservazione per il rischio squalifica vi sono Pietro Ceccaroni del Palermo e Raffaele Pucino del Bari, due pedine chiave nelle rispettive formazioni. Ceccaroni, difensore centrale del Palermo, è noto per la sua solidità difensiva e il contributo nelle situazioni di palla inattiva. La sua presenza è fondamentale per il Palermo, specialmente in partite dove la difesa è messa particolarmente sotto pressione.

Dall’altra parte, Pucino, che ricopre un ruolo simile nel Bari, è altrettanto influente. Il suo potenziale forfait per la partita del 26 dicembre contro il Palermo potrebbe essere un duro colpo per la squadra biancorossa.

Di seguito la lista dei diffidati:

Adamo Emanuele (Cesena)

Aramu Mattia (Mantova)

Bandinelli Filippo (Spezia)

Bastoni Simone (Cesena)

Battistella Thomas (Modena)

Bertola Nicolò (Spezia)

Besaggio Matteo (Brescia)

Bianchetti Matteo (Cremonese)

Bisoli Dimitri (Brescia)

Borrelli Gennaro (Brescia)

Bronn Dylan (Salernitana)

Carissoni Lorenzo (Cittadella)

Casolari Federico (Cittadella)

Ceccaroni Pietro (Palermo)

Ciofi Andrea (Cesena)

Curto Marco (Cesena)

Depaoli Fabio (Sampdoria)

Di Serio Giuseppe (Spezia)

Folino Francesco (Juve Stabia)

Garritano Luca (Frosinone)

Giorgini Andrea (Südtirol)

Hristov Petko (Spezia)

Iemmello Pietro (Catanzaro)

Ioannou Nicholas (Sampdoria)

Kourfalidis Christos (Cosenza)

Juric Ante (Brescia)

Kouan Christian (Cosenza)

Laurienté Armand (Sassuolo)

Marchizza Riccardo (Frosinone)

Marras Manuel (Reggiana)

Masiello Andrea (Südtirol)

Merkaj Silvio (Südtirol)

Micai Alessandro (Cosenza)

Nasti Marco (Cremonese)

Palumbo Antonio (Modena)

Pucino Raffaele (Bari)

Strizzolo Luca (Cosenza)

Thorstvedt Kristian (Sassuolo)

Trimboli Simone (Mantova)

Vazquez Franco (Cremonese)

Venuti Lorenzo (Sampdoria)

Vergara Antonio (Reggiana)

Verreth Matthias (Brescia)

Zaro Giovanni (Modena)