Repubblica: “Le certezze di Dionisi: «Il Palermo gioca bene. Ci mancano i risultati»”

Alessio Dionisi si presenta alla vigilia della sfida contro il Sassuolo con il peso di una classifica che non rispecchia le aspettative e un clima di contestazione crescente. Come racconta oggi Repubblica Palermo in edicola, l’allenatore rosanero rivendica il suo ruolo di guida, consapevole delle difficoltà ma determinato a metterci la faccia e a lavorare per invertire la rotta.

Alessio Dionisi affronta la vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo con la consapevolezza di essere sotto i riflettori, sia per i risultati deludenti che per il clima di contestazione. L’allenatore del Palermo non si tira indietro, ribadendo il suo dovere di metterci la faccia e di affrontare le responsabilità del momento difficile. Tuttavia, Dionisi respinge l’idea di sentirsi tradito dai suoi giocatori, spiegando che il calcio è fatto di lavoro e non di sentimenti come il tradimento.

Il tecnico rosanero, reduce da un ritiro voluto dalla società per compattare il gruppo e ritrovare motivazioni, sottolinea come la squadra abbia un’identità e segua le sue indicazioni, anche se i risultati non stanno premiando le prestazioni. A metà campionato, però, è evidente che il Palermo stia raccogliendo meno di quanto ci si aspettasse.

Con il Sassuolo, capolista con numeri impressionanti e una rosa che Dionisi conosce bene per averla allenata fino a poco tempo fa, servirà la massima lucidità mentale. Dionisi confida nella qualità dei suoi uomini e annuncia che valuterà le condizioni di Diakité e Brunori fino all’ultimo, consapevole che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza contro una squadra così organizzata e spietata.

Il tecnico guarda avanti con determinazione: «Credo nel Palermo come il primo giorno, ma per tornare a vincere dobbiamo trasformare le buone prestazioni in risultati. Servirà tutto: testa, cuore e concentrazione».