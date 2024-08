Serie B, Pisa-Spezia 2-2: gli highlights del match

All’Arena Garibaldi di Pisa, è andata in scena una partita ricca di emozioni tra Pisa e Spezia, terminata con un pareggio per 2-2. Lo Spezia, guidato da un ottimo avvio, si è portato avanti di due reti, ma i padroni di casa hanno saputo reagire e completare una rimonta che ha entusiasmato i tifosi.

Primo Tempo:

Lo Spezia è partito forte, trovando il vantaggio grazie al giovane talento Francesco Pio Esposito. Poco dopo, Bertola ha raddoppiato, mettendo gli ospiti in una posizione di grande vantaggio. Il Pisa, però, non si è scoraggiato e ha accorciato le distanze nel recupero del primo tempo grazie a un gol di Touré, che ha dato nuova speranza ai nerazzurri.

Secondo Tempo:

Nella ripresa, la squadra di Filippo Inzaghi ha mostrato grande carattere e determinazione. Spingendo con insistenza, il Pisa ha trovato il gol del pareggio con un colpo di testa di Canestrelli, che ha fissato il risultato sul 2-2. La rimonta ha infiammato l’Arena Garibaldi, regalando un finale di partita al cardiopalma.

Il match si è concluso con un punto a testa, lasciando un mix di rimpianti e soddisfazione per entrambe le squadre: lo Spezia per aver mancato l’occasione di chiudere la partita e il Pisa per la grande reazione che ha evitato la sconfitta.

Ecco gli highlights del match: