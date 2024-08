Serie B, Bari-Juve Stabia 1-3: gli highlights del match

In una partita caratterizzata da intensità e colpi di scena, Juve Stabia si impone sul Bari con un netto 3-1 in trasferta. I campani, ben organizzati e determinati, hanno saputo sfruttare le occasioni create, mettendo in difficoltà un Bari che ha faticato a trovare il ritmo giusto.

La partita si sblocca al 25′ con un gol di Federico Folino, bravo a sfruttare un assist di Mosti e portare in vantaggio gli ospiti. Juve Stabia continua a spingere e al 36′ raddoppia con un colpo di testa di Michael Bellich, ancora una volta su assist di Mosti. Prima dell’intervallo, al 45+3′, è ancora Folino a colpire, firmando la sua doppietta personale e portando i suoi sul 2-0.

La Juve Stabia, infatti, colpisce ancora all’81’ con Gabriele Artistico, chiudendo di fatto la partita sul 3-1. Nel recupero, al 90+4′, Ricci segna il gol della bandiera per il Bari su assist di Dorval, ma è troppo tardi per cambiare le sorti dell’incontro.

Ecco gli highlights del match: