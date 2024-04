Il match della 33esima giornata di Serie B tra Pisa e Feralpisalò termina con il risultato di 3 a 1. I nerazzurri vanno in vantaggio con Valoti e raddoppiano con Arena, e soffrono nei minuti finali per via del gol di Dubickas. Al 93′ la doppietta del centrocampista classe ’93 chiude la gara.

Di seguito gli highlights della partita: