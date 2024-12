Serie B: Pietro Iemmello è l’MVP di novembre

Pietro Iemmello è il miglior calciatore del mese di novembre della Serie BKT. L’attaccante del Catanzaro è stato votato dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, insieme al creator e match analyst Nicolas Cariglia.

Il centrocampista riceverà il riconoscimento ideato da BKT, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Catanzaro-Spezia, valido per la 18a giornata d’andata, nel corso del cerimoniale pre-gara.

I dati Opta relativi a Pietro Iemmello dicono che da inizio novembre è il giocatore che ha segnato più gol in Serie BKT: cinque. Inoltre, nel periodo considerato, la punta giallorossa ha effettuato più tiri (14, nessuno meglio di lui), di cui sette nello specchio (record). Allargando il confronto ai cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni, nel mese di novembre Iemmello è nella top 3 per gol realizzati. Contro la Sampdoria, il 30 novembre, l’attaccante ha realizzato la sua prima tripletta in 165 presenze tra regular e post-season in Serie BKT.

Iemmello, originario proprio di Catanzaro, è un classe 1992 veterano del campionato. Soprannominato “Lo Zar” o “Re Pietro”, è una prima punta dotata di buon fiuto del gol che, nel corso della sua lunga carriera, ha vestito diverse maglie del calcio nostrano, fra cui Foggia, Spezia, Sassuolo, Benevento, Perugia e Frosinone. Nel novero rientrano anche esperienze con la nazionale italiana nelle categorie U17, U18 e U19. Con 9 gol segnati in campionato, Iemmello occupa attualmente il secondo posto della classifica marcatori ed è in corsa per il Pablito, il riconoscimento riservato al capocannoniere della Serie BKT.