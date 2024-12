D’Angelo presenta Catanzaro-Spezia: «Servirà stessa mentalità del derby. Soleri recuperato»

A due giorni dall’importante match contro il Catanzaro, il mister dello Spezia, Luca D’Angelo, ha parlato ai media per discutere le condizioni attuali della squadra e le prospettive per la prossima partita. L’atmosfera natalizia non ha distolto l’attenzione del team, che, dopo una conviviale cena di Natale, rimane concentrato e determinato a chiudere in bellezza il girone di andata, attualmente caratterizzato da performance eccellenti.

«Cosa mi porto del derby? L’aver messo in campo il giusto atteggiamento, tenendo bene il campo. Abbiamo dato più noi l’impressione di essere pericolosi, a Catanzaro servirà la stessa mentalità per vincere. Nell’ultima mezz’ora abbiamo schiacciato la Sampdoria, ma ero soddisfatto anche dei primi 60′: abbiamo giocato contro una squadra che non era al suo massimo, ma è sempre difficile scendere in campo al Ferraris e con un nuovo allenatore. Abbiamo giocato per vincere e questo conta. Cassata è recuperato, i centrocampisti stanno tutti bene. Candelari, Degli Innocenti, Bandinelli, tutti hanno fatto bene e con cinque sostituzioni tutti sono determinanti. Soleri è recuperato, ha avuto un problema alla schiena ma si è allenato sempre, mentre per Kouda prenderemo una decisione la prossima settimana. Speriamo possa esserci per Bari. So che ci sono due match ravvicinati, vedremo chi recupererà meglio. Catanzaro? Ha tanti giocatori per muovere bene il pallone, portiere compreso, lo sanno fare bene e dovremo rubare palla e fare le cose al meglio. La partita sarà così, con gli avversari che cercheranno di fare la loro gara e noi bravi a sporcare le azioni. Saranno aggressivi, ma sarà importante il nostro approccio, sapendo che sono temibili. Serviranno le giuste contromisure».