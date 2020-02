Serse Cosmi è in caduta libera. Quarta sconfitta consecutiva da quando è tornato a Perugia, rendimento da zona retrocessione e squadra sempre più vicina alla zona play-out piuttosto che a quella play-off. Dal suo avvento l’ex tecnico rosanero Cosmi non è riuscito a trasmettere il suo credo ai suoi calciatori. Come riportato da “alfredopedulla.com”, nelle prossime ore la sua posizione verrà attentamente analizzata dalla dirigenza, visto un rendimento che ha compromesso una stagione nata con ambizioni sicuramente diverse.