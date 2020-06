Il Monza, dopo aver ottenuto la promozione in Serie B, è scatenato sul mercato. La dirigenza del club brianzolo ha avviato infatti i primi contatti con il Brescia per Alfredo Donnarumma, capocannoniere della Serie B nella passata stagione con 25 reti e a segno quattro volte quest’anno in A. Nel frattempo è già ufficiale il primo acquisto: dal Crotone è arrivato il centrocampista 26enne Andrea Barberis. Non sarà l’ultimo arrivo per un Monza già scatenato. Come riporta “Gianlucadimarzio.com”, per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, stanno trattando il giovane Davide Bettella, centrale del 2000 in prestito al Pescara dall’Atalanta che lo scorso novembre ha anche esordito con la Nazionale Under 21.