Il fantasista classe ’92, da diverso tempo obiettivo del ds del Parma Daniele Faggiano, firmerà un quadriennale. L’operazione, ormai ai dettagli, consentirà all’ex rosanero Benali di ritrovare così la Serie A dopo le esperienze in Italia con Brescia, Pescara e Crotone. Il numero dieci del Crotone, autore quest’anno di 7 gol nel campionato di Serie B, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, dalla prossima stagione riassaporerà la Serie A con la maglia gialloblu.