Thiago Silva nuova idea per la difesa della Fiorentina: il brasiliano vorrebbe rimanere in Europa e avrebbe già dato una disponibilità di massima ai viola, secondo quanto riporta “Sky Sport”. Il progetto di Commisso, che prevede anche acquisti di grande spessore come già accaduto con Ribery, potrebbe regalare un nuovo grande nome alla rosa dell’ex tecnico del Palermo Beppe Iachini.