Il Fenomeno Ronaldo, protagonista di una conferenza stampa su Zoom organizzata dal Banco Santander, ha parlato anche di Alexis Sanchez, attaccante in prestito all’Inter ma di proprietà del Manchester United. Il suo riscatto da parte dei nerazzurri appare molto incerto. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomeratoweb.com”: «Un giocatore di grande qualità, ha fatto bene ovunque. Certo è che se all’Inter non dovesse funzionare, le porte del Valladolid per lui sono apertissime».