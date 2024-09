Serie B: Palermo, il programma dalla 9^ alla 14^ giornata. Orari e info

Attraverso un comunicato la Lega Serie B ha reso noto il programma degli anticipi e posticipi dalla 9^ alla 14^ giornata. Il Palermo si prepara a un mese cruciale in Serie B. Sabato 19 ottobre i rosanero affronteranno il Modena in trasferta, mentre il 26 ottobre torneranno al “Renzo Barbera” per sfidare la Reggiana. A seguire, il 30 ottobre, il Palermo sarà impegnato sul campo del Mantova. Il 3 novembre ospiterà il Cittadella, prima della difficile trasferta contro il Frosinone l’8 novembre. Infine, il 24 novembre, big match contro la Sampdoria in casa. Partite decisive per le ambizioni di promozione della squadra.

PROGRAMMA GARE 9ª – 14ª giornata

9a GIORNATA

Venerdì 18 ottobre 2024 ore 20.30 BARI – CATANZARO

Sabato 19 ottobre 2024 ore 15.00 CITTADELLA – COSENZA

ore 15.00 MODENA – PALERMO

ore 15.00 SALERNITANA – SPEZIA

ore 15.00 SÜDTIROL – PISA

ore 17.15 BRESCIA – SASSUOLO

Domenica 20 ottobre 2024 ore 15.00 CARRARESE – MANTOVA

ore 15.00 JUVE STABIA – CREMONESE

ore 15.00 REGGIANA – FROSINONE

ore 17.15 CESENA – SAMPDORIA

10a GIORNATA

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 20.30 SPEZIA – BARI*

Sabato 26 ottobre 2024 ore 15.00 CESENA – BRESCIA

ore 15.00 COSENZA – JUVE STABIA

ore 15.00 CREMONESE – SALERNITANA

ore 15.00 PALERMO – REGGIANA

ore 17.15 CARRARESE – CITTADELLA

ore 17.15 SASSUOLO – MODENA

Domenica 27 ottobre 2024 ore 15.00 CATANZARO – SÜDTIROL

ore 15.00 FROSINONE – PISA

ore 15.00 SAMPDORIA – MANTOVA

11a GIORNATA

Martedì 29 ottobre 2024 ore 20.30 BARI – CARRARESE

ore 20.30 BRESCIA – SPEZIA

ore 20.30 JUVE STABIA – SASSUOLO

ore 20.30 MODENA – CREMONESE

ore 20.30 REGGIANA – COSENZA

ore 20.30 SALERNITANA – CESENA

Mercoledì 30 ottobre 2024 ore 19.30 SÜDTIROL – FROSINONE

ore 20.30 CITTADELLA – SAMPDORIA*

ore 20.30 MANTOVA – PALERMO

ore 20.30 PISA – CATANZARO

12a GIORNATA

Sabato 2 novembre 2024 ore 15.00 BARI – REGGIANA

ore 15.00 CARRARESE – JUVE STABIA

ore 15.00 SPEZIA – MODENA

ore 17.15 COSENZA – SALERNITANA

Domenica 3 novembre 2024 ore 15.00 CATANZARO – FROSINONE

ore 15.00 CESENA – SÜDTIROL

ore 15.00 CREMONESE – PISA

ore 15.00 PALERMO – CITTADELLA

ore 17.15 SAMPDORIA – BRESCIA

ore 17.15 SASSUOLO – MANTOVA

13a GIORNATA

Venerdì 8 novembre 2024 ore 20.30 FROSINONE – PALERMO

Sabato 9 novembre 2024 ore 15.00 BRESCIA – COSENZA

ore 15.00 MODENA – CARRARESE

ore 15.00 PISA – SAMPDORIA

ore 15.00 SÜDTIROL – SASSUOLO

ore 17.15 MANTOVA – CREMONESE

Domenica 10 novembre 2024 ore 15.00 CITTADELLA – CESENA

ore 15.00 JUVE STABIA – SPEZIA

ore 15.00 REGGIANA – CATANZARO

ore 17.15 SALERNITANA – BARI

14a GIORNATA

Venerdì 22 novembre 2024 ore 20.30 COSENZA – MODENA

Sabato 23 novembre 2024 ore 15.00 CARRARESE – PISA

ore 15.00 CATANZARO – MANTOVA

ore 15.00 JUVE STABIA – BRESCIA

ore 15.00 SASSUOLO – SALERNITANA

ore 17.15 CESENA – REGGIANA

Domenica 24 novembre 2024 ore 15.00 BARI – CITTADELLA

ore 15.00 CREMONESE – FROSINONE

ore 15.00 SPEZIA – SÜDTIROL

ore 17.15 PALERMO – SAMPDORIA

Pubblicato in Milano il 27 settembre 2024