Palermo: ripresa la preparazione in vista del Sudtirol: il report

Il Palermo è tornato in campo ad allenarsi in vista della gara contro il Sudtirol in programma lunedì.

Ecco il report pubblicato dal club rosanero:

“È ripresa oggi pomeriggio al “Renzo Barbera” la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara esterna contro il Sudtirol.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato small sided games 2 vs 2 e un’esercitazione sulla fase offensiva. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo e un lavoro aerobico”.