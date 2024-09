Escl. Pres. Sudtirol: «Contro il Palermo alla pari. Champions di B? Non sappiamo neanche eleggere un Presidente»

«Personalmente affrontiamo ogni squadra cercando di fare la partita e imporre il nostro gioco, e così faremo anche contro il Palermo. Giochiamo in casa e cercheremo di fare bella figura. L’avversario è tosto, ma questo deve essere un ulteriore stimolo per noi». Questo il pensiero ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del Presidente del Sudtirol Gerhard Comper, in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Palermo.

Si aspettava di arrivare a questo incontro con una posizione di classifica migliore rispetto a quella dei rosanero?

«Non me lo sarei mai aspettato, ma eravamo fiduciosi alla luce dell’ottima preparazione estiva. Abbiamo cambiato poco, ed era importante partire bene. Il nostro obiettivo è la salvezza, e faremo di tutto per raggiungerlo».

Che Palermo si aspetta dopo la sconfitta in Coppa Italia?

«Ho visto solo il risultato, ma mi aspetto un avversario ancora più carico e motivato. Le partite di Coppa, a mio avviso, hanno un valore relativo, visto che tutti puntano sul campionato».

Cosa deve fare il suo Sudtirol per ottenere un risultato positivo lunedì?

«Dobbiamo mettere in campo il nostro valore più importante, la forza del gruppo. Dobbiamo aiutarci a vicenda e cercare di dare il massimo».

Chi la preoccupa di più della squadra di Dionisi?

«I nuovi acquisti sono tutti giocatori importanti, ma se devo fare un nome, direi l’attaccante Brunori».

Le piace l’idea di una Champions League con le squadre di Serie B?

«Mi sembra un’ipotesi completamente in alto mare. Non riusciamo a eleggere un presidente della Lega B, figuriamoci pensare a una Champions».

Come avete fatto a trattenere Casiraghi?

«Per ottenere un risultato di questo tipo, è fondamentale la volontà di entrambe le parti. Da una parte c’era la disponibilità del giocatore, dall’altra noi siamo stati bravi a stimolarlo, fissando determinati obiettivi. Per noi era cruciale legare alla squadra le figure fondamentali per il gruppo, e in questo il nostro direttore sportivo ha fatto un ottimo lavoro».

Pensate di potervela giocare alla pari contro il Palermo?

«Non vedo perché dovrei pensare il contrario. Rispetto ai rosanero, magari non abbiamo il guizzo del singolo, ma possiamo contare, ripeto, sulla forza del gruppo. Se riusciamo a far valere questo aspetto, possiamo giocarcela alla pari con tutti, anche se chiaramente, sulla carta, siamo inferiori».