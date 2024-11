Serie B, Palermo-Cittadella: le quote dei bookmakers

Domenica 3 novembre alle ore 15:00, il Palermo ospiterà il Cittadella al Renzo Barbera per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo un percorso altalenante e il recente pareggio contro il Mantova, i rosanero sono chiamati a cercare continuità davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di avvicinarsi alle prime posizioni in classifica. Dall’altra parte, il Cittadella cercherà di interrompere il digiuno di vittorie esterne, mostrando segnali di ripresa dopo il pareggio infrasettimanale contro la Sampdoria.

Le quote dei bookmaker riflettono un leggero favore per il Palermo, dato a circa 1.75-1.80 per la vittoria, mentre un successo del Cittadella oscilla tra 4.25 e 4.60. Il pareggio è quotato intorno a 3.50-3.70. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi, in un match che promette battaglia e, per il Palermo, la possibilità di confermare il proprio buon rendimento casalingo.

Queste quote rappresentano le opzioni principali (vittoria del Palermo, pareggio, vittoria del Cittadella) offerte dai vari bookmaker per l’incontro.