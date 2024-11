Palermo-Cittadella: arbitra Fourneau. Le designazioni della 12^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 3 novembre.

Domenica 3 novembre, alle ore 15:00, il Palermo ospiterà il Cittadella al Renzo Barbera per la 12ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25. L’AIA ha designato l’arbitro Francesco Fourneau per dirigere l’incontro, affiancato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Marco Fontani. Il quarto ufficiale sarà Francesco Pezzopane. Al VAR ci sarà Giacomo Camplone, supportato come AVAR da Valerio Pagnotta.

Ecco le designazioni della 12^ giornata:

BARI – REGGIANA 02/11 h.15.00

SACCHI

LO CICERO – PRESSATO

IV: LIOTTA

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

CARRARESE – JUVE STABIA 02/11 h.15.00

BONACINA

PERETTI – PEDONE

IV: CARUSO

VAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

SPEZIA – MODENA 02/11 h.15.00

RUTELLA

MINIUTTI – CATALLO

IV: RAMONDINO

VAR: MIELE

AVAR: MARINI

COSENZA – SALERNITANA h. 15.00

AURELIANO

CORTESE – BIANCHINI

IV: VOGLIACCO

VAR: NASCA

AVAR: MUTO

CATANZARO – FROSINONE h. 15.00

SOZZA

LAUDATO – SCARPA

IV: IANNELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO

CESENA – SUDTIROL h. 15.00

MASSIMI

BARONE – BELSANTI

IV: LEONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: SERRA

CREMONESE – PISA h. 15.00

PEZZUTO

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: ANCORA

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

PALERMO – CITTADELLA h. 15,00

FOURNEAU

GIALLATINI – FONTANI

IV: PEZZOPANE

VAR: CAMPLONE

AVAR: PAGNOTTA

SAMPDORIA – BRESCIA h. 17.15

ARENA

TEGONI – NIEDDA

IV: GRASSO

VAR: VOLPI

AVAR: GARIGLIO

SASSUOLO – MANTOVA h. 17.15

COSSO

COLAROSSI – RICCI

IV: TERRIBILE

VAR: GUALTIERI

AVAR: PATERNA