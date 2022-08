Il Palermo sarà impegnato contro l’Ascoli sabato alle ore 20:45 al Renzo Barbera.

Per quanto riguarda DAZN basterà accedere all’app nelle moderne smart tv o collegando Google Chromecast tramite il proprio cellulare al dispositivo televisivo. L’applicazione è presente anche nelle console per videogiochi. Altrimenti, in streaming, Palermo in diretta sul’app presente nei tablet e nei cellulari. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale.

Sky, invece, proporrà le partite del Palermo nei propri canali in diretta tv, man mano durante la stagione, con la possibilità di vedere le gare in streaming grazie all’app di Sky Go o di NOW Tv, presenti su tablet, cellulare e pc. Palermo-Perugia sarà visibile con pacchetto Sky Calcio. Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport e Sky Calcio, Streaming: diretta su NOW e Sky Go.

L’abbonamento per le gare del Palermo è presente anche su Helbiz Live, ultima piattaforma che ha ha acquistato i diritti tv della Serie B in co-esclusiva: da pc, notebook, cellulare e tablet in streaming, o in diretta tramite tv grazie all’applicazione scaricabile o già presente.

