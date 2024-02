Serie B, nove squalificati: Butic e Fiordilino saltano il Palermo. Le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto, mediante un comunicato ufficiale, gli squalificati dopo 23esima giornata di campionato.

Di seguito la nota:

” b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUTIC Karlo (Feralpisalo’): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli

Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

CALABRESI Arturo (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’): per essersi reso responsabile di un fallo

grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACAMPORA Gennaro (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ANTOV Valentin (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VANDEPUTTE Jari (Catanzaro): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).

YEPES LAUT Gerard (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

BRANCA Simone (Cittadella)

OTTAVA SANZIONE

CEPPITELLI Luca (Feralpisalo’)

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)

SETTIMA SANZIONE

DE PAOLI Fabio (Sampdoria)

SESTA SANZIONE

GIRMA Natan (Reggiana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ABIUSO Fabio (Modena)

BATTISTELLA Thomas (Modena)

BIASCI Tommaso (Catanzaro)

DI CHIARA Gian Luca (Parma)

LOCHOSHVILI Luka (Cremonese)

NEGRO Stefano (Cittadella)

PITTARELLO Filippo Maria (Cittadella)

VEROLI Davide (Catanzaro)

TERZA SANZIONE

BERTAGNOLI Massimo (Brescia)

BERTOLA Nicolo (Spezia)

BORRELLI Gennaro (Brescia)

CALO Giacomo (Cosenza)

DI FRANCESCO Federico (Palermo)

FALZERANO Marcello (Ascoli)

MORO Luca (Spezia)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Pisa)

SITUM Mario (Catanzaro)

TAIT Fabian (Sudtirol)

SECONDA SANZIONE

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol)

ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia)

FORTE Francesco (Cosenza)

GALLI Giorgio (Lecco)

JENSEN Simon Graves (Palermo)

PYYHTIA Niklas Anton Ju (Ternana)

RAUTI Nicola (Sudtirol)

VASIC Aljosa (Palermo)

ZANIMACCHIA Luca (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

EL KAOUAKIBI Hamza (Sudtirol)

GOLDANIGA Edoardo (Como)

IERARDI Mario (Lecco)

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)

PUCINO Raffaele (Bari)

SANTORO Simone (Modena)

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

BIANCO Alessandro (Reggiana)

SESTA SANZIONE

TUTINO Gennaro (Cosenza)

TERZA SANZIONE

CAMARA Drissa (Parma)

ESPOSITO Sebastiano (Sampdoria)

MICAI Alessandro (Cosenza)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVA DI GARA

BRAMBILLA Antonello (Ascoli): per avere, al termine della gara, all’ingresso del

tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente espressioni insultanti al

Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AQUILANI Alberto (Pisa): per avere, al 51° del secondo tempo, dopo la segnatura

della rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento provocatorio nei

confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto

Ufficiale.

LOCATELLI Alessio (Lecco): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato

platealmente l’operato arbitrale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024 ED AMMENDA DI € 3.000,00

GIANNITTI Marco (Ascoli): per avere, al 52° del primo tempo, alzandosi dalla

panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale e rivolto

reiteratamente, anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione, espressioni

gravemente insultanti al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LEGATI Elia (Feralpisalo’): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla

panchina aggiuntiva, rivolto espressioni offensive al Direttore di gara.

NON ESPULSI

INIBIZIONE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024

CORRADO Giovanni (Pisa): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che

adduce gli spogliatoi, criticato in maniera irrispettosa l’operato del Direttore di gara

rivolgendogli anche accuse di parzialità, reiterando tale atteggiamento anche al termine

della gara. “