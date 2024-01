Serie B, Montorfano: «Cremonese, Henry sarebbe ottimo»

Mario Montorfano, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi relativi al campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«La Cremonese praticamente insieme al Parma ha la rosa più completa e ampia per dire la sua fino a fine campionato. Credo che possa dire la sua fino alla fine del campionato. Per me la cosa che va migliorata è la velocità nel finale dell’azione. Il modulo è il 3-5-2 ma è molto offensivo. La squadra è molto competitiva. Nell’ultimo periodo, poi, sono arrivate anche delle vittorie sporche. Io l’ho visto giocare in qualche occasione ed è un attaccante che tiene banco in avanti. Fa salire la squadra. Coda, invece, è più per legare il gioco e la palla a terra. Okereke, poi, quando entra non sta dando molto. Manca l’alternativa a Coda. Okereke sembra un po’ svogliato. Tsadjout, invece, è più giovane e ha più voglia».