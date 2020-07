Il campionato di serie B, ogni anno, offre regolarmente quantità industriali di emozioni, momenti da pelle d’oca e duelli all’ultimo pallone, sia nella zona promozione sia in zona retrocessione. Ed in questa stagione, che da qualche settimana ha ricominciato ad appassionare i tifosi di tutta Italia, la situazione nelle zone altissime di classifica è più accesa ed aperta che mai: il Benevento ha stravinto il campionato ed il successo nello scontro interno con la Juve Stabia ne ha certificato il primato, ora però bisogna stabilire chi accompagnerà i Sanniti nel prossimo campionato di serie A. Diverse le formazioni ancora in lotta per agguantare il secondo posto e secondo i bookmakers in pole position per l’approdo nella massima serie c’è il Crotone, offerto a 1,72; alle spalle degli Squali calabresi c’è il Frosinone, seguito dalle schegge impazzite Cittadella, Spezia e Pordenone.

Riportiamo di seguito tutte le quote fino alla dodicesima posizione:

Crotone: 1,72

Frosinone: 2,50

Cittadella: 3,00

Pordenone: 4,00

Spezia: 4,00

Empoli: 5,25

Chievo Verona: 7,50

Salernitana: 7,50

Pisa: 10

Virtus Entella: 25

Perugia: 25