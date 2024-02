Serie B: le formazioni ufficiali di Venezia-Modena

Alle 16:15 andrà in scena Venezia-Modena, ultima gara della 25esima giornata di Serie B. I veneti, attualmente a -1 dal Palermo, cercano una vittoria per sorpassare sia i rosanero sia la Cremonese e per conquistare così il secondo posto. Gli emiliani tuttavia vogliono portare a casa punti importanti in chiave playoff. Di seguito le formazioni ufficiali:

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Busio, Tessmann, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli

Modena (3-5-2): Seculin; Cauz, Pergreffi, Riccio; Corrado, Palumbo, Gerli, Battistella, Santoro; Abiuso, Gliozzi. Allenatore: Bianco.