Serie B, le favorite per la promozione: le quote aggiornate

I bookmaker giocano un ruolo cruciale nel modellare le aspettative attorno alle squadre candidate per la promozione. Per la stagione corrente, ecco come si posizionano le quote medie per alcune delle squadre considerate favorite o outsider secondo i principali bookmaker:

Sassuolo: 1.05, indicando un forte favore verso la loro promozione.

Pisa e Spezia: entrambi a 1.85, rivelando una competizione accesa per le posizioni di vertice.

Cremonese: 2.75, posizionata bene per un possibile slancio nei playoff.

Palermo: 3.25, mostrando una solida fiducia nella capacità della squadra di competere per la promozione nonostante la attuali difficoltà.

Le quote del Palermo riflettono un’interessante posizione di underdog capace di sorprese. Nonostante non sia la favorita assoluta, la quota di 3.25 suggerisce che i bookmaker vedono nel Palermo un serio contendente per un posto in Serie A tramite i playoff. Il Palermo ha attraversato alti e bassi negli ultimi anni, con retrocessioni e promozioni che hanno segnato il suo percorso. Tuttavia, la formula dei playoff offre alla squadra una seconda chance. Mentre la stagione avanza, sarà cruciale monitorare le prestazioni del Palermo e delle sue rivali per comprendere meglio le probabilità di successo. Le dinamiche del campionato possono cambiare rapidamente, e squadre come il Palermo dovranno sfruttare ogni opportunità per migliorare la loro posizione e puntare quantomeno ai playoff.

Ecco le quote aggiornate:

Cesena 3.50

Bari 3.50

Catanzaro 5.50

Sampdoria 7.50

Salernitana 7.50

Brescia 10

Juve Stabia 10

Modena 10

Mantova 10

Frosinone 10

Carrarese 15

Reggiana 15

Cosenza 25

Südtirol 50

Cittadella 50