Gazzetta del Sud: “Catanzaro verso il Palermo. Le ultime dall’infermeria”

Sulle pagine della Gazzetta del Sud oggi in edicola, l’analisi della sfida tra Palermo e Catanzaro si concentra su un interessante confronto statistico. Da una parte, il Catanzaro, tra le squadre più abili negli uno contro uno con 107 dribbling riusciti su 213 tentati, grazie a giocatori come Compagnon, D’Alessandro e Seck. Dall’altra, il Palermo, che si distingue come una delle formazioni più solide in difesa, con solo 78 dribbling subiti, seconda solo al Sassuolo in questa speciale classifica.

Un duello che promette spettacolo, soprattutto sulle fasce, dove il Catanzaro ha costruito le sue recenti vittorie, come nel ribaltone contro il Brescia, e il Palermo può contare su esterni offensivi di livello come Di Francesco, Insigne e Di Mariano.

Intanto, in vista del match di domenica, la squadra calabrese ha svolto una sessione pomeridiana a Giovino, con Antonini che ha continuato a lavorare in gruppo e il possibile rientro di Situm tra i disponibili previsto per oggi. Una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tattici, con i duelli individuali pronti a fare la differenza.