Repubblica: “Palermo, arriva il Catanzaro. Pigliacelli e Coulibaly ex con destini diversi rimpianto il primo nell’oblio il secondo”

Sulle pagine di Repubblica Palermo oggi in edicola, Alessandro Geraci mette in luce il legame tra il Palermo e due ex giocatori che domenica, con la maglia del Catanzaro, sfideranno i rosanero al Barbera. Si tratta di Mirko Pigliacelli, portiere titolare dei calabresi, e Mamadou Coulibaly, centrocampista che cerca di ritagliarsi spazio nella formazione giallorossa.

Pigliacelli torna in Sicilia da avversario, dopo due stagioni al Palermo che lo avevano visto protagonista con 78 presenze tra campionato e Coppa. Il portiere, punto fermo del Catanzaro anche quest’anno, non ha mai saltato un minuto, ma si presenta con 17 gol subiti, un dato che lo pone dietro al collega Desplanches del Palermo, che ne ha incassati 13. Per il numero uno giallorosso, questa gara rappresenta un’occasione per dimostrare il proprio valore e riscattare l’addio ai rosanero, arrivato con l’ingresso di Gomis e la volontà di non ricoprire un ruolo da comprimario.

Situazione diversa per Coulibaly, che al Palermo ha lasciato pochi ricordi. Dopo un prestito semestrale condito da 19 presenze e tante difficoltà fisiche, il centrocampista senegalese non ha trovato continuità nemmeno al Catanzaro. Con appena 239 minuti giocati in stagione, Coulibaly ha faticato a guadagnarsi la fiducia del tecnico Caserta, alternando panchine a sporadiche apparizioni.

Il Catanzaro, imbattuto da dieci partite, punta anche sulla voglia di rivalsa dei due ex per tentare il sorpasso in classifica ai danni del Palermo. Per i rosanero, sarà una sfida cruciale per rilanciare una stagione fin qui caratterizzata da alti e bassi. Geraci sottolinea come la voglia di rivincita di Pigliacelli e Coulibaly possa essere un fattore determinante, aggiungendo ulteriore pepe a una gara già ricca di spunti.