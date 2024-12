Palermo, il tifo organizzato ha esaurito la pazienza: domenica striscioni di protesta al Barbera

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, il Palermo si avvicina alla sfida contro il Catanzaro in un clima di crescente tensione. La mancanza di risultati e la distanza dai vertici della classifica hanno portato i gruppi della Curva Nord a preparare striscioni di contestazione per chiedere maggiore impegno alla squadra e al tecnico Dionisi

Il cammino del Palermo in campionato non è stato quello atteso ad inizio stagione. La squadra non riesce a trovare continuità di risultati e i vertici della classifica sono ormai irraggiungibili.

Nonostante questo, il tifo organizzato ha sempre dato il proprio sostegno alla squadra, sia in casa che in trasferta, dove il settore ospiti è sempre stato gremito.

I tifosi, però, dopo i fischi di Carrara chiedono di più alla squadra e in vista di domenica, quando al Barbera arriverà il Catanzaro, i gruppi della Curva Nord stanno preparando degli striscioni di contestazione contro la squadra ed il tecnico.

La richiesta della tifoseria è solo una: maggiore impegno in campo per raggiungere risultati soddisfacenti.

Se contro i calabresi, che fin qui non hanno mai vinto in trasferta, il Palermo non dovesse raggiungere la vittoria la contestazione si farà ancora più dura, ma chissà che gli striscioni non possano caricare la squadra.