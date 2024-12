Palermo-Catanzaro: le previsioni meteo

La sfida tra Palermo e Catanzaro, valida per la 17ª giornata di campionato e in programma domenica alle 15:00 allo Stadio Renzo Barbera, si giocherà in un contesto meteorologico caratterizzato da condizioni fresche e venti moderati.

Secondo le previsioni, durante il match la temperatura sarà di circa 15,5°C, con un cielo prevalentemente nuvoloso. Il vento soffierà da Ovest-Nord-Ovest a una velocità di 20 km/h, mantenendo una condizione di “moderato” che potrebbe influire sulla gestione del pallone, specialmente nei lanci lunghi.

L’umidità si attesterà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza senza però condizioni di eccessivo disagio per giocatori e tifosi. Le probabilità di pioggia sono praticamente assenti, offrendo uno scenario asciutto ideale per una partita equilibrata.

Con queste condizioni, il clima sarà certamente favorevole per uno spettacolo calcistico al Barbera, dove si attende una sfida cruciale per entrambe le squadre.