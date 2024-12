Tmw: “Palermo, occhi su Palumbo del Modena”

Antonio Palumbo è uno dei nomi caldi in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista classe ’96, elemento di spicco del Modena, potrebbe lasciare i canarini nel prossimo mercato invernale qualora arrivasse un’offerta convincente. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, tra i club interessati figura il Palermo, deciso a rinforzare la rosa dopo un avvio di stagione deludente, specialmente in relazione all’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A. I rosanero non sono però gli unici a monitorare la situazione: Palumbo sta attirando l’attenzione di diverse squadre di alta classifica in Serie B. Con gennaio ormai alle porte, le pretendenti stanno già pianificando le mosse per assicurarsi uno dei profili più ambiti del prossimo mercato.