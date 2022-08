Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata del campionato di Serie B. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CURTO Marco (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARRIGONI Tommaso (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALABRESI Arturo (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DI PARDO Alessandro (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PEDA Patryk (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RICCI Giacomo (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.