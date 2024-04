Serie B, la richiesta dei club: tesserare gli extracomunitari da fuori Italia

Come si legge su “TMW” i club di Serie B hanno chiesto di potere acquistare extracomunitari da fuori l’Italia. C’è stata una prima richiesta per fare sì che le società che fanno parte della cadetteria possano tesserare extracomunitari

Attualmente è fattibile soltanto nel caso in cui il giocatore sia già in Italia. Quindi con un secondo tesseramento è già possibile, mentre nell’idea attuale è quella di cedere un profilo extracomunitario all’estero per poi eventualmente tesserarlo. Rimane da capire quindi se la proposta verrà eventualmente accolta.