Serie B: la Lega sostiene la Fondazione Meyer. Il comunicato

Lega B sostiene la Fondazione Meyer. Di seguito la nota:

” Dopo il successo della scorsa edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. La #RunforMeyer #RunforLove è l’evento sportivo promosso dalla Fondazione Meyer nella giornata dedicata agli innamorati, con la Lega B che scende in campo anche quest’anno per promuovere e sostenere concretamente l’iniziativa.

Una realtà – come spiega il presidente Mauro Balata, promotore della collaborazione – “con cui abbiamo sempre condiviso i valori di cura e sostegno dei giovani, soprattutto i più bisognosi e che soffrono. Grazie a questa iniziativa, diamo ulteriore seguito al progetto ‘B come Bambini’ che sostiene le fondazioni dei maggiori ospedali pediatrici d’Italia”.

Attività sui campi: Per sostenere e supportare la #RunForLove, sono state predisposte dalla Lega B una serie di azioni per la 5a giornata di ritorno della Serie BKT a partire dal cerimoniale pre gara, con i calciatori delle due squadre che scenderanno in campo accompagnati da un messaggio speaker che spiegherà al pubblico l’iniziativa. Nei giorni successivi, le società produrranno e posteranno contenuti video di giocatrici e giocatori che, indossando le magliette rosse #RunForMeyer, invitano i tifosi a iscriversi alla corsa”.