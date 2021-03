La Cremonese supera 2-0 la Virtus Entella al “Comunale” di Chiavari nella gara valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie B.

Sedicesima sconfitta in campionato per l’Entella che resta così all’ultimo posto in classifica con 21 punti, la Cremonese sale invece a quota 35 dopo la seconda vittoria consecutiva ed ora si prepara a sfidare l’Ascoli nel match in programma Venerdì 19 Marzo alle ore 21 allo stadio “Del Duca”.





