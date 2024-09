Serie B, dato spettatori in trasferta nella 5^ giornata: tifosi rosanero gli unici a riempire il settore ospiti

Oltre che sul campo, la Serie B continua a regalare spettacolo anche sugli spalti, con numeri di spettatori in costante crescita e settori ospiti che si riempiono di tifosi pronti a sostenere la propria squadra anche lontano da casa. La passione dei supporter di Serie B è evidente sia per le squadre di casa che per quelle in trasferta, con un’ottima partecipazione, come dimostrano i dati forniti da stadiapostcards.com per la quinta giornata di campionato.

Ecco i numeri sugli spettatori in trasferta e la percentuale di riempimento dei settori ospiti:

– Cesena-Modena: 1610 spettatori in trasferta, con il 73% del settore ospiti riempito. Un ottimo dato che testimonia il grande seguito dei canarini in una sfida molto sentita.

– Juve Stabia-Palermo: 300 tifosi rosanero, ma il settore ospiti ha fatto registrare il tutto esaurito con un riempimento del 100%. La passione dei tifosi palermitani non conosce confini.

– Cremonese-Spezia: 855 tifosi spezzini hanno seguito la propria squadra, riempiendo il 36% del settore ospiti. Un buon seguito per una trasferta impegnativa.

– Cittadella-Catanzaro: 879 tifosi giallorossi con un eccellente 77% di riempimento del settore ospiti. Un dato che conferma il grande entusiasmo intorno al Catanzaro.

– Brescia-Frosinone: Solo 113 tifosi ciociari per questa trasferta, con un riempimento del 12%. Una trasferta meno affollata, ma comunque presente.

– Bari-Mantova: 254 tifosi mantovani hanno raggiunto Bari, occupando il 20% del settore ospiti. Un buon numero considerata la distanza.

– Salernitana-Pisa: 589 tifosi pisani presenti, riempiendo il 30% del settore ospiti. Pisa conferma un seguito caloroso anche in trasferte lontane.

– Reggiana-Sudtirol: Solo 53 tifosi del Sudtirol in trasferta, riempiendo appena il 2% del settore. Un dato contenuto, ma comprensibile vista la lunga distanza.

– Cosenza-Sampdoria: 48 tifosi blucerchiati presenti, con una percentuale di riempimento del 3%. Nonostante la delicata situazione in classifica, i tifosi doriani continuano a sostenere la squadra.

– Carrarese-Sassuolo: 102 tifosi sassolesi in trasferta, con un riempimento del 12%. Anche qui un buon seguito per una trasferta non facilissima.

Questi numeri dimostrano come il campionato di Serie B continui ad attrarre grande attenzione, sia sul campo che fuori, con tifosi sempre pronti a supportare le proprie squadre anche a chilometri di distanza. Il campionato cadetto si conferma dunque non solo una competizione equilibrata e avvincente, ma anche un evento che coinvolge attivamente le tifoserie di tutta Italia.