Serie B, lotta promozione: Palermo in pole secondo i bookmakers

Le prime cinque giornate di Serie B 2024/2025 hanno regalato sorprese e un equilibrio che si riflette sia in classifica che nelle quote per la vittoria del campionato. Secondo quanto riportato da Agipronews, su Sisal il Palermo è in testa alle preferenze dei bookmaker con una quota di 4 per il trionfo finale. Subito dietro, la Cremonese è quotata a 5, mentre il Sassuolo è visto a quota 6.

I betting analyst di Snai confermano queste previsioni, vedendo proprio Palermo, Cremonese e Sassuolo come le principali favorite per la promozione in Serie A, tutte quotate a 2. Tuttavia, non si possono sottovalutare le prestazioni del Pisa di Filippo Inzaghi, attualmente primo in classifica e unica squadra imbattuta, offerto a 3 volte la posta per la promozione.

Nonostante l’inizio difficile della Sampdoria, che si trova attualmente in fondo alla classifica, c’è ancora fiducia nel suo recupero, con una quota di 4. Anche la Salernitana, pur reduce da due sconfitte consecutive, resta in gioco, con la stessa quotazione di Sampdoria. Infine, due sorprese del campionato, Brescia e Spezia, attualmente seconde in classifica, sono anch’esse a quota 4, pronte a dare filo da torcere alle favorite. Il campionato di Serie B si preannuncia quindi imprevedibile e aperto a possibili colpi di scena.