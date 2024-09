Coppa Italia Napoli-Palermo, settore ospiti aperto ai tifosi rosanero

Si avvicina una sfida cruciale di Coppa Italia per il Palermo, che affronterà il Napoli di Antonio Conte il 26 settembre 2024 al Diego Armando Maradona. La partita, valida per il passaggio del turno, è considerata di grande rilevanza per gli uomini di Dionisi, che cercheranno di ottenere un clamoroso risultato contro una delle squadre più forti del campionato.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso sull’evento, classificandolo come una gara a rischio. A causa dei profili di rischio associati alla partita, sono state predisposte misure di sicurezza speciali per i tifosi ospiti che vorranno assistere al match.

Per accedere al settore ospiti del Maradona, i tifosi residenti nella provincia di Palermo dovranno essere in possesso della Fidelity Card del Palermo Football Club. Inoltre, i biglietti saranno nominali e non cedibili, e verranno rafforzati i controlli di sicurezza, con particolare attenzione alle procedure di prefiltraggio e filtraggio all’ingresso.

Di seguito quanto comunicato dall’ONMS:

– Per l’incontro di calcio di Coppa Italia “Napoli – Palermo“, in programma il 26 settembre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Palermo Football Club”;

incedibilità dei titoli d’ingresso;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.