Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lega B ha modificato i criteri di ripartizione dei contributi derivanti dalla mutualità e destinati al minutaggio dei giovani.

Nella prossima stagione sarà incentivato solo l’utilizzo degli Under 21 italiani. Nella nuova regola, previsto anche il contributo pieno per l’utilizzo del calciatore U21 di proprietà. Cifra che supera i 40 milioni di euro, i quali saranno divisi per metà in parti uguali tra i 20 club e per metà in proporzione al minutaggio. Con questa nuova regola la Serie B proverà, così, ad incentivare i club a puntare ancor di più sulle giovani promesse italiane.