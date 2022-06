Come si legge su “Calcio&Finanza” la Serie B si arricchisce di grandi piazze per la stagione 2022/23 e vede crescere il proprio bacino d’utenza, con grande soddisfazione da parte della Lega, ma soprattutto dei broadcaster che – fino alla stagione 2023/24 – saranno titolari dei diritti di trasmissione delle partite della seconda divisione calcistica italiana: DAZN, Sky ed Helbiz.

Tra i club scesi dalla Serie A e quelli promossi dalla Serie C, la serie cadetta ha visto crescere il proprio bacino d’utenza del 67% nella prossima stagione, considerando la popolazione delle città alle quali appartengono i 20 club del campionato. Per Genova abbiamo considerato metà popolazione, dividendo (per una stima) la città in due tra tifosi della Sampdoria e del Genoa. Attualmente, la piazza principale è Palermo, con i suoi oltre 630mila abitanti da mettere a disposizione della Serie B. Insieme a Bari – altra neopromossa dalla Serie C – si arriva a quasi 950mila abitanti nel complesso, molti dei quali interessati alle sorti dei club.

Serie B 2021/22

CLUB COMUNE POPOLAZIONE Lecce Lecce 95.253 Cremonese Cremona 70.943 Pisa Pisa 89.828 Monza Monza 122.099 Brescia Brescia 196.850 Ascoli Ascoli 46.079 Benevento Benevento 56.939 Perugia Perugia 163.598 Frosinone Frosinone 44.003 Ternana Terni 107.314 Cittadella Cittadella 20.063 Parma Parma 196.655 Como Como 83.626 Reggina Reggio Calabria 171.800 Spal Ferrara 131.091 Cosenza Cosenza 63.713 Vicenza Vicenza 110.675 Alessandria Alessandria 90.987 Crotone Crotone 58.478 Pordenone Pordenone 51.818 TOTALE 21/22 1.971.812

Serie B 2022/23