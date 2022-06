Tre anni dopo il fallimento, il Palermo torna in auge. Il riferimento non è soltanto alla straordinaria promozione in serie B conquistata dagli uomini di Baldini, bensì anche al grande impatto mediatico che sta avendo la notizia della trattativa in dirittura d’arrivo tra Mirri e il City Group.

Gli anni d’oro del Palermo, lo sappiamo, sono lontani ormai oltre dieci anni. Gli anni in cui il club guidato da Zamparini faceva parlare di sé, sia per le vicende legate agli svariati esoneri ma anche per quanto concerne il campo. Dalla Champions League sfiorata, alla finale di Coppa Italia, senza dimenticare i tanti campioni passati dal “Renzo Barbera”. Campioni ormai conosciuti da tutti e che hanno contribuito a mettere la squadra rosanero sotto i riflettori di tutto il mondo.

Quei riflettori, che per diversi anni si erano ormai assopiti, da qualche settimana a questa parte sembrano essersi riaccesi. Sin da quando è iniziata a circolare la prima indiscrezione circa l’interessamento del gruppo guidato dallo sceicco Mansour per le quote della società siciliana. Oggi, che questa indiscrezione va sempre di più verso l’ufficialità, il mondo intero è tornato a parlare del Palermo.

Non per modo di dire, ma davvero i quotidiani e i siti internet di ogni angolo del globo oggi scrivono dei rosanero e di come siano ad un passo dall’entrare a far parte dell’universo City. Una forte risonanza mediatica dovuta, ovviamente, anche all’importanza del Gruppo con il quale Dario Mirri sta ultimando i dettagli per il passaggio di consegne. Ricordiamo, infatti, che il City Football Club ha radici in molti campionati europei e non solo. A oggi sono dieci le società sotto la gestione della holding di Mansour: Manchester City (Inghilterra), New York City (Stati Uniti), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Giappone), Montevideo City (Uruguay), Girona (Spagna), Sichuan Jiuniu (Cina), Mumbai City (India), Lommel (Belgio) e Troyes (Francia).

Insomma, la notizia dell’imminente nascita del “Palermo City” ha fatto letteralmente il giro del mondo. Noi di Ilovepalermocalcio abbiamo fatto un breve excursus tra i tanti portali che oggi parlano dei rosanero e ve li proponiamo nel dettaglio:

FRANCIA – L’Equipe titola: “Il City Football Group, proprietario del Manchester City, interessato al Palermo”. “Secondo la stampa italiana, il Palermo, rimontato in Serie B a fine stagione, sta per essere ceduto al City Football Group”.

FRANCIA – Onlyfootball titola: “Il City Football Group guiderà presto il Palermo FC”

SPAGNA – Marca titola “Il Palermo torna a volare…e la holding del Manchester City potrebbe comprarlo – Il club siciliano viene promosso in Serie B e lascia alle spalle il fallimento patito nel 2019″.

SPAGNA – Mundo Deportivo titola: “Il gruppo City, in trattative avanzate per l’acquisto del Palermo – Il Palermo, dove un tempo brillavano Pastore, Cavani e Dybala, è appena stato promosso in Serie B”.

INGHILTERRA – Il Daily Mail titola: “I padroni del Manchester City hanno deciso di aggiungere l’11^ squadra alla loro rete: si avvicina l’accordo per l’acquisto del Palermo”

MESSICO – Il portale “Mediotiempo.com” titola: “City Football Group, titolare del City, interessato all’acquisto del Palermo – Il gruppo emiratino potrebbe continuare ad ampliare la sua acquisizione di club, ora con il campionato italiano”.

BRASILE – Trivela.com scrive: “Occhio all’Italia: City Football Group in trattative per l’acquisto del Palermo – Neopromosso in Serie B, il Palermo è nel mirino del City Group e l’accordo potrebbe essere raggiunto a breve”

ARGENTINA – TyCSports titola: “Il club italiano in cui ha giocato Paulo Dybala sta per essere acquistato dal City Group – Il City Football Group sarebbe vicino a inglobare nelle sue fila il Palermo appena promosso in B”

HONDURAS – Sporthiva.com titola: “Proprietario del Manchester City interessato all’acquisto del Palermo – Il gruppo possiede più di una dozzina di squadre, tra cui il Manchester City, e sono interessate all’acquisto del Palermo, squadra leggendaria che è appena stata promossa in Serie B, la seconda divisione italiana, in questa stagione”.

PERU’ – RPP Noticias titola: “Il proprietario del Manchester City è interessato al Palermo FC – La trattativa per la cessione del Palermo al City Football Group sta facendo passi da gigante”, ha detto giovedì la Gazzetta dello Sport, mentre Sky Sport stima che “l’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni”.

INDONESIA – Sepakbola titola: “Il proprietario del Manchester City entra in Italia, presto acquisterà il Palermo”