Serie B: i bookmakers puntano ancora sul Palermo favorito alla promozione. Le quote

Una dimostrazione di forza e determinazione per lanciare un messaggio chiaro a tutte le pretendenti del campionato. La Cremonese si impone con un netto 4-1 sul campo del Sassuolo nella quarta giornata di Serie B, confermandosi una squadra matura e con un obiettivo preciso: tornare in Serie A dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno, fermandosi ai play-off. La prestazione dominante dei grigiorossi dimostra che il club lombardo è pronto a lottare fino alla fine per raggiungere l’agognato traguardo.

Gli esperti di William Hill e Sisal non hanno dubbi: la Cremonese è tra le favorite per la vittoria del campionato. Le quote parlano chiaro: i grigiorossi sono valutati a quota 5 per il trionfo finale, alla pari con il Palermo. Nonostante un inizio di stagione a rilento, il Palermo continua a godere della fiducia dei bookmaker, che vedono nella squadra siciliana una seria candidata per la promozione in Serie A.

Dietro a Cremonese e Palermo, le previsioni dei bookmaker posizionano il Sassuolo con quote che oscillano tra 7,50 e 8. La squadra emiliana, nonostante la pesante sconfitta contro i grigiorossi, resta una delle favorite, grazie a una rosa competitiva e all’esperienza accumulata negli anni passati.

Subito dietro, a quota 10 e 11 rispettivamente, ci sono Spezia e Pisa, entrambe ancora imbattute con due pareggi e due vittorie ciascuna, attualmente in testa alla classifica. Le due squadre hanno iniziato la stagione con grande solidità e determinazione, dimostrando di poter competere ai massimi livelli in questa Serie B.

Più staccata, ma ancora in corsa, è la Sampdoria. Sotto la nuova guida tecnica di Sottil, la squadra blucerchiata parte con una quota di 15. Un segnale che la Sampdoria dovrà lavorare duramente per scalare la classifica e giocarsi le sue carte per il ritorno in Serie A.

Come riportato da *Agipronews*, le previsioni dei bookmaker per la Serie B 2024/25sono molto equilibrate, con diverse squadre pronte a darsi battaglia per la promozione. La Cremonese, con la sua vittoria schiacciante sul Sassuolo, ha lanciato un segnale forte e chiaro: i grigiorossi sono pronti a essere protagonisti assoluti del campionato.