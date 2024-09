Palermo, Baniya: «Contento di essere qui, è stata la mia prima scelta»

Il calciatore del Palermo Rayyan Baniya ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«Tanti aspetti mi hanno spinto a scegliere Palermo: il progetto, l’importanza del club. Ho parlato anche con Dionisi e De Sanctis. Palermo era la mia prima scelta, sono contento di essere qui. So benissimo cosa vuol dire Palermo, a Cremona ho provato emozioni fortissime, conosco sto le ambizioni della società. L’esperienza in Turchia è stata positiva, ma sono andato lì con l’idea di tornare più forte in Italia. Sono felice di essere in un grande club. Le prime impressioni sono positive, ho fatto amicizia con i compagni, i ragazzi hanno voglia di fare. Vedo grandi cose davanti a noi».